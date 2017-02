"The Lego Movie", Santamaria e Cucciari entrano a Gotham City

Roma (askanews) - Il primo film con protagonisti i personaggi della Lego, "The Lego movie", è stato un successo, e ora gli ideatori rilanciano con un altro film d'animazione che ha per protagonista il loro leader, Batman. "LEGO Batman - Il Film", diretto da Chris McKay, è una irriverente avventura in 2D e 3D nei cinema il 9 febbraio, con due doppiatori d'eccezione: Claudio Santamaria dà voce all'uomo-pipistrello e Geppi Cucciari a Batgirl."Batman è un cialtrone totale, un pirata, un coatto, molto divertente, la sua parte oscura viene ribaltata. E' stato uno dei lavori più divertenti che abbia mai fatto".Grandi cambiamenti fervono a Gotham, e se Batman vuole salvare la città dalla scalata ostile del Joker, deve abbandonare il suo spirito di giustiziere solitario, cercare di fare squadra con gli altri, e forse imparerà a prendersi un po' meno sul serio. L'avventura animata fatta di azione e ironia porta dentro ad un nuovo universo dell'uomo pipistrello, con un sorprendente arsenale di oggetti e veicoli e una fantasmagorica Bat-caverna. Tutto di fantasia, ma la domanda che si pone il film ha qualcosa di molto "umano": può questo amatissimo personaggio smettere di essere così egocentrico ed essere felice?