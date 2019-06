The Voice 2019 vince Carmen Pierri. Gigi D'Alessio: "Mix tra Elisa e Giorgia"

VIDEO DI GIORDANO BREGA

The Voice 2019 vince Carmen Pierri, Gigi D’Alessio ad Affari: "Un mix tra Giorgia ed Elisa"

“Ha vinto il pubblico, perché il pubblico ha votato Carmen. Io le ho solo dato la possibilità di salire sul palco. Sono contento di aver fatto questa scelta perché poi il pubblico l’ha premiata. Una grande responsabilità, parliamo di una ragazza di 16 anni, ma che è brava, brava, brava”. Gigi D'Alessio racconta ai microfoni di Affaritaliani.it la gioia per il trionfo di Carmen Pierri a The Voice of Italy 2019. (CONTINUA)