TheGiornalisti star a Radio2live: Nostra musica i nuovi harmony

Roma, (askanews) - TheGiornalisti protagonisti di un evento speciale a Radio2live, il programma condotto da Pier Luigi Ferrantini e Carolina Di Domenico sul secondo canale radiofonico di Stato.Tommaso Paradiso (voce), Marco Primavera (batteria) e Marco Antonio Musella detto "Rissa" (chitarra) sono la band più chiacchierata del momento, rivelazione italiana 2016 secondo Rockol. Cosa si prova?"Veramente, siamo la band più chiacchierata del momento? Non penso. Siamo una band così, chiacchierata il giusto, quello che si merita", spiega Paradiso. "Un po' modesto", aggiunge Rissa, mentre Primavera conferma, in un'intervista prima del concerto nella sala B di via Asiago a Roma.Con il singolo "Completamente", misto di pop romantico e leggerezza romana, hanno conquistato il disco d'oro digitale. Ma perché il nome TheGiornalisti? "Una volta abbiamo deciso di scrivere delle cose molto normali, i nostri testi sono molto normali, i nostri testi sono molto di cronaca sentimentale, romanzi simili, i nuovi harmony. E quindi abbiamo scelto questa categoria di persone, i giornalisti, e poi con il The, perchè faceva più musica"."Il the perché se poi cercavi su internet, cercavi giornalisti e basta, trovavi Mentana, non trovavi noi, quindi", aggiunge Rissa. "Lo abbiamo fatto per non fare uno sgarbo a Mentana", taglia corto Tommaso.Presto partirà il tour "Completamente senza" in due importanti location: "Prossimamente uscirà questa canzone che si chiama Assenza: un singolo inedito che lancerà le due date nei palazzetti del 9 e 11 maggio (Roma e Milano), Palalottomatica e Forum. Completamente senza Milano, Completamente senza Roma, poi capirete il perché di questo motivo. Sono due canzoni che poi sentirete, che si uniscono e fanno il tour. Come i robot degli Anni Ottanta che si univano in varie parti. Queste canzoni si uniscono per fare un grande mostro gigante per sconfiggere il male".Dopo i recenti live di Calcutta e LP e il prossimo concerto di Diodato (10 marzo), Radio2 conferma la sua attenzione a tutto il panorama musicale più di tendenza, con l intento di aprire sempre di più le mura della radio. Pier Ferrantini: "Noi cerchiamo con Rock and Roll Circus che è la nostra trasmissione di gestire, farli crescere, accompagnarli durante tante volte la ricerca del successo, poi quando arriva lo concretizziamo qui nella sala di Via Asiago".