Tom Cruise: "Mission Impossibile Fallout", missione epica

Los Angeles (askanews) - Sono passati ventidue anni dalla prima puntata di "Mission impossible" in cui Tom Cruise vestiva i panni di Ethan Hunt. Dal 27 luglio negli Stati Uniti, e dal 30 agosto nelle sale cinematografiche italiane, arriva "Mission: Impossible - Fallout", sesto capitolo della saga, in cui l'agente segreto è alla prese con missioni sempre più impossibili.Tom Cruise ha raccontato alcune curiosità sul film durante la presentazione al CinemaCon di Las Vegas. "Questo film è senza dubbio la missione più epica che abbiamo mai potuto fare. È un film audace e commovente, all'avanguardia in tutto ciò che abbiamo realizzato"."Vedrete quanto è bella Parigi - ha detto Tom Cruise- Parigi è una città del cinema; l'opportunità che abbiamo avuto di fare il film in questa città e l'aiuto che abbiamo ricevuto, hanno reso possibile la realizzazione di scene assolutamente splendide"."Abbiamo passato molto tempo a pianificare tutto, per assicurarci che ogni cosa fosse perfetta, perché passo attraverso vicoli molto stretti, accanto a bellissime chiese antiche, nei quartieri storici di Parigi e anche nei seminterrati, ma tutto è andato perfettamente bene".