Milano (askanews) - Alla domanda di Fabio Fazio a Tom Hanks e Meryl Streep ospiti in studio a Che Tempo che Fa sui Rai 1 a cui è stato chiesto se riceveranno un'altra onorificenza come la medaglia della libertà consegnata a entrambi da Obama, l'attore risponde: "Da Trump? Magari qualcosa intorno al collo vuole mettermelo, ma non di certo un nastro".L'attore ha poi raccontato un divertente episodio avvenuto a Roma durante le riprese del film "Angeli e demoni". Le immagini di Raiplay.