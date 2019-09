Tommaso Paradiso da solista canta "Non avere paura" per Baby 2

Roma, 20 set. (askanews) - Dopo l'addio a sorpresa dei Thegiornalisti, Tommaso Paradiso annuncia via social il suo primo brano da solista condividendo un video in cui canta "Non avere paura".La canzone era stata anticipata dall'ex frontman del gruppo, che proprio nel momento di dire addio a Marco Primavera e Marco Musella, aveva scritto sui social che a breve sarebbe uscito un brano inedito firmato con il suo nome e cognome.Il nuovo lavoro del cantautore è la colonna sonora di Baby 2, seconda stagione della serie ispirata alle baby squillo dei parioli, targata Netflix di cui è stato diffuso il trailer, che torna dal 18 settembre con nuovi personaggi accanto ai vecchi interpreti Benedetta Porcaroli, Alice Pagani, Riccardo Mandolini, Brando Pacitto e gli altri.Intanto gli altri due Thegiornalisti hanno precisato di non essere a conoscenza delle decisioni di Paradiso di uscire dalla band e hanno preso le distanze dalle modalità via social con cui la notizia è stata comunicata, scusandosi con i fan.