"Toni Erdmann", dopo aver conquistato l'Europa ora punta a Oscar

Roma (askanews) - Ha vinto cinque premi agli European Film Awards, gli Oscar europei, quello della critica internazionale al Festival di Cannes, e ora "Vi presento Toni Erdmann" è in attesa della nomination agli Oscar per il miglior film straniero. Intanto il film della regista tedesca Maren Ade arriva nei cinema italiani dal 23 febbraio. E' una commedia esilarante ma anche un film drammatico, sul rapporto tra un padre e una figlia: Ines è una businesswoman tutta d'un pezzo che non dà spazio ai sentimenti, mentre Winfried, suo padre, è un bizzarro burlone deciso a rompere quel muro che la figlia pone tra sé e il mondo esterno.La regista ha presentato il suo film a Roma. "Era da tempo che volevo fare un film su questa tematica così pesante e melancolica allo stesso tempo che è la famiglia. Mi interessava esplorare due persone che si conoscono da sempre e decidono di rincontrarsi con occhi diversi, di azzerare il loro rapporto e di ricominciare da capo. Anche mio padre ha un grande repertorio di gag e battute, niente, però, a confronto con quelle di Winfried".L'anziano genitore che va a Bucarest a trovare la figlia e entra, con trovate esilaranti, nella sua vita professionale e privata, porta con sé un carico di disagio, solitudine e drammaticità, ma riesce a sorprendere continuamente la sua Ines e il pubblico. Dopo aver conquistato gli europei ora Wienfried dovrà stupire gli americani. "Quando hanno selezionato il film per il concorso a Cannes ero al settimo cielo, avevo appena finito di mixarlo. Poi la reazione della stampa, del pubblico, le risate a scena aperta hanno sorpreso anche me ed il film è stato venduto in molti Paesi. Ora è stato presentato al festival di New York, e sta andando bene, poi ci sarà un lancio in febbraio. Sembra che anche il pubblico americano lo stia apprezzando".