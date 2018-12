Torna a Milano per Natale Alis Christmas Gala

Milano (askanews) - La magia del circo nella sua più moderna accezione prende vita in Alis Christmas Gala, lo show internazionale con le stelle del Nouveau Cirque e Cirque du Soleil.Obiettivo per 24 artisti di Le Cirque World's Top Performers: emozionare, sorprendere, meravigliare e divertire il pubblico dopo i sold out a ripetizione dello scorso anno con oltre 150.000 spettatori.A Milano al Teatro della Luna dal 20 al 26 dicembre arriva uno spettacolo completamente rinnovato: un viaggio immaginario e suggestivo alla scoperta delle qualità umane, ispirato dalla letteratura fantastica dell'800 e da "Alice nel Paese delle Meraviglie".Nel cast anche gli italiani Andrea Cerrato, Pippo Crotti, Onofrio Colucci e Asia Tromler. In scena quattordici numeri aerei e a terra eccezionali, che lasciano a bocca aperta. Alcuni di questi atti sono inediti e al debutto mondiale, creati appositamente per questo spettacolo.