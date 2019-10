Torna Antonio Albanese in "Cetto c'è, senzadubbiamente"

Roma, 9 ott. (askanews) - Arriva "Cetto c'è, senzadubbiamente" il film che segna il grande ritorno al cinema di Cetto La Qualunque, il personaggio creato e interpretato da Antonio Albanese di cui è arrivato il trailer.A dieci anni dalla sua elezione a sindaco di Marina di Sopra, di lui si erano perse le tracce. Ora si scopre che Cetto vive in Germania e, messa da parte ogni ambizione politica, per i tedeschi è solo un pittoresco imprenditore, che considera la Germania una terra di conquiste e la mafia un marchio di qualità.La sua catena di ristoranti e pizzerie spopola; ha una bella compagna tedesca e due suoceri neonazisti che lo guardano con la simpatia riservata ai migranti. Ma il richiamo della sua terra resta forte e la notizia dell aggravarsi delle condizioni dell amata zia che lo ha cresciuto, lo spinge a tornare a casa. In Italia la zia gli rivelerà qualcosa sul suo passato, e sui suoi natali, che cambieranno per sempre la sua vita. Cetto tornerà al comando e non senza divertenti conseguenze.Prodotto dalla Wildside di Mario Gianani e Lorenzo Mieli, da Fandango e da Vision Distribution, il film, scritto dallo stesso Albanese con Piero Guerrera e diretto da Giulio Manfredonia, uscirà nelle sale il 21 novembre distribuito da Vision Distribution.