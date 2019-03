Torna il fantastico e poetico mondo dei Blue Man Group

Milano, 12 mar. (askanews) - Il fantastico mondo dei Blue Man Group in arrivo in Italia a marzo per due date uniche. Lo spettacolo - dal 2017 parte della famiglia del Cirque Du Soleil e in esclusiva italiana per Show Bees - mescola con ironia arte, musica, teatro, divertimento, energia e colore. Questo fenomeno teatrale che dura da più di 25 anni e ha conquistato oltre 35 milioni di persone in tutto il mondo. Tre singolari uomini blu celebrano la gioia di vivere mescolando con ironia arte, musica, teatro, divertimento, energia e colore.Il linguaggio utilizzato di tipo non verbale (ritmi e sonorità suggestive, videografica, mimica, gag comiche da cinema muto) rende lo spettacolo fruibile al pubblico di ogni età e consigliato a tutta la famiglia.