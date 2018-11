Torna "Il Re Leone", rivisitazione live action del cartoon Disney

Roma, (askanews) - Arriverà nelle sale italiane il 21 agosto 2019 il nuovo film Disney "Il Re Leone", rivisitazione in chiave live action del successo d'animazione Disney del 1994. Diretto da Jon Favreau ("Il Libro della Giungla", "Iron Man"), il film è realizzato con tecniche cinematografiche all avanguardia per dare nuova vita ai celebri e amati personaggi.Un viaggio nella savana africana dove è nato un futuro re. Simba prova una grande ammirazione per suo padre, Re Mufasa, e prende sul serio il proprio destino reale. Ma non tutti nel regno celebrano l arrivo del nuovo cucciolo. Scar, il fratello di Mufasa e precedente erede al trono, ha dei piani molto diversi e la drammatica battaglia per la Rupe dei Re si conclude con l esilio di Simba. Con l aiuto di una curiosa coppia di nuovi amici, Simba dovrà imparare a crescere e capire come riprendersi ciò che gli spetta di diritto.Il film dell '94 realizzò un incasso globale complessivo di 968,8 milioni di dollari, vinse un Oscar per la Miglior Canzone Originale grazie al brano "Can You Feel the Love Tonight" (composto da Elton John e Tim Rice) e uno per la Miglior Colonna Sonora (composta da Hans Zimmer), oltre a due Grammy Awards, mentre l album della colonna sonora ha venduto oltre 14 milioni di copie. Nel 1997 la versione teatrale ha esordito a Broadway, vincendo sei Tony Awards ed è stato poi messo in scena in tutto il mondo e tradotto in otto lingue e a distanza di oltre vent anni rimane uno dei più grandi successi nella storia di Broadway.Nella versione originale il film vanta uno stellare cast di voci, che vede Donald Glover interpretare il futuro re Simba, mentre Beyoncé Knowles-Carter dà vita a Nala, l amica di cui il giovane protagonista si innamora. James Earl Jones torna a dare la voce a Mufasa, il saggio e amato padre di Simba già interpretato nel classico Disney, Chiwetel Ejiofor è il perfido Scar e Alfre Woodard è Sarabi, la madre di Simba. Inoltre, John Kani è il saggio babbuino Rafiki e John Oliver il bucero Zazu, leale confidente di Mufasa, mentre il facocero un po na ve Pumbaa e il suricato saputello Timon sono interpretati rispettivamente da Seth Rogen e Billy Eichner. Hans Zimmer, premiato con l Oscar per la colonna sonora del classico d animazione, firma la musica anche di questa nuova avventura.