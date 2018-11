Torna la Greasemania, il musical cult in scena a Milano

Milano (askanews) - Tutti pazzi per la Greasemania! Il cult del 1978, con John Travolta e Olivia Newton-John, non è mai stato così attuale ed è uno dei più amati anche dalle nuove generazioni.In Italia, il musical di Jim Jacobs e Warren Casey, prodotto da Compagnia della Rancia con la regia di Saverio Marconi, in più di 20 anni di repliche, è un fenomeno che si conferma a ogni replica, più di 1.750 per oltre 1.750.000 spettatori a teatro. Una festa travolgente che dal 1997 accende le platee italiane, e ha dato il via alla musical-mania trasformandosi in un vero e proprio fenomeno di costume "pop", un cult intergenerazionale.Dopo una lunga serie di entusiasmanti "tutto esaurito" nella passata stagione, e un tour nell estate 2018, GREASE IL MUSICAL sarà in scena a grande richiesta anche nella stagione 2018/2019 con partenza dal Teatro della Luna di Milano dall 8 novembre al 2 dicembre 2018 (Tutte le tappe sul sito ufficiale grease.musical.it).New entry nel cast nel ruolo di Danny Zuko sarà Giulio Corso.