Torna Sofia Coppola con suspense da thriller nel film "L'inganno"

Roma, (askanews) - Ha riunito un cast stellare Sofia Coppola per il suo nuovo film, "L'inganno", che ha scritto e diretto, e di cui sono arrivate le prime immagini. Un riadattamento dall'omonimo romanzo di Thomas Cullinan, ambientato in una scuola femminile dello stato del Virginia nel 1864.Nicole Kidman, Kirsten Dunst, la giovane Elle Fanning, fanno parte di un gruppo di giovani donne che vivono in collegio. Quando scoppia la Guerra civile, la scuola viene protetta dal mondo esterno fino al giorno in cui un soldato ferito dell'Unione, il misterioso Colin Farrell, trovato nelle vicinanze, viene portato nella scuola, alterando gli equilibri di quel mondo femminile rimasto a lungo chiuso in se stesso.Il primo film del genere della regista, con suspense da thriller, arriverà al cinema a settembre 2017.