Torna "Striscia la Notizia" con la coppia Greggio-Hunziker

Milano (askanews) - Squadra che vince non si cambia, torna il 24 settembre "Striscia la Notizia" su Canale 5.Alla presentazione della 31esima edizione del tg satirico, Antonio Ricci ha rivelato il motto di quest'annoStriscia quest'anno si chiama "la voce dell'inconsistenza". In onore al grande intellettuale Roberto Calasso che ha scritto il libro "l'innominabile attuale" dove parla della prevalenza dell'inconsistenza che caratterizza questo periodo storico"Fino al 13 ottobre alla conduzione la coppia Ezio Greggio e Michelle Hunziker."Gli spettatori un sacco di novità che vedranno a partire da lunedì sera con la solita squadra vincente di Striscia, con tutti gli inviati, Antonio Ricci e i suoi autori e credo sarà un anno molto interessante, perche questo è un paese che dà un sacco di spunti e non ne perderemo neanche uno. E' un paese che ha tante inconsistenze e cercheremo di dare delle risposte a queste domande"."E' impossibile annoiarsi qui, dovete immaginare un team di gente, tutti sempre felici. Oggi sono arrivata e mi sono emozionata, perchè è gente con cui lavoro da 20 anni, arrivano ti abbracciano, ti salutano, è come tornare a casa e non mi sembra neanche un lavoro".