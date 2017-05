Tornano gli Underwood: il primo trailer di "House of Cards 5"

Milano (askanews) - "Gli americani non sanno cosa sia meglio per loro. Io lo so", parola di Frank Underwood che con questa perentoria affermazione apre il trailer della quinta stagione di "House of Cards", la serie di Netflix che racconta l'ascesa alla Casa Bianca, contro tutto e tutti e con ogni mezzo, di Frank e Claire Underwood, interpretati da Kevin Spacey e Robin Wright.Le immagini lasciano solo intuire senza svelare troppo la trama della serie, che sarà incentrata sulla campagna elettorale per la rielezione della coppia più potente delle serie tv. Una cosa appare certa fra scene di violenza, sesso e rabbia: gli Underwood sono tornati e sono più determinati e spietati che mai.