"Torneremo ancora", il nuovo album di Franco Battiato

Roma, 18 ott. (askanews) - "Torneremo ancora" è il nuovo album di Franco Battiato (Sony Music Legacy), da oggi venerdì 18 ottobre (su CD e doppio LP) nei negozi e sugli store digitali.I motivi di salute che hanno costretto da un paio d'anni il maestro a ritirarsi dalle scene, non gli hanno impedito di partecipare alla lavorazione dell'album e dell'inedito - scritto e composto da Battiato con Juri Camisasca - che dà il titolo all'intero progetto.All'interno, anche 14 tra i brani più rappresentativi della sua opera, registrati durante le prove di alcuni concerti nel 2017 con la Royal Philharmonic Concert Orchestra."Nelle versioni con la Royal Philharmonic Concert Orchestra ho trovato nel suono, nel colore quasi metafisico che si è generato, ulteriori stimoli per scavare più in profondità", ha commentato il maestro.E sull'inedito, il visionario artista siciliano ricorda come da anni abbia "lavorato sulla conoscenza del mistero insondabile del passaggio". Per il co-autore Juri Camisasca "Torneremo ancora" nasce dalla consapevolezza che tutti noi siamo esseri spirituali in cammino verso la liberazione. La trasmigrazione delle anime in transito verso la purificazione è l'idea di base che ispira questa canzone".Questa la tracklist completa dell album: "Torneremo ancora", "Come un cammello in una grondaia", "Le sacre sinfonie del tempo", "Lode all'inviolato", "L'animale", "Tiepido aprile", "Povera patria", "Te lo leggo negli occhi", "Perduto amor", "Prospettiva Nevsky", "La cura", "I treni di Tozeur", "E ti vengo a cercare", "Le nostre anime", "L'era del cinghiale bianco".