Tratto dal romanzo di Ian McEwan arriva al cinema "Il verdetto"

Roma, (askanews) - Arriva al cinema il 18 ottobre "Il Verdetto" (The Children Act", film diretto da Richard Eyre tratto dal romanzo di Ian McEwan, che ne cura anche la sceneggiatura. La società di distribuzione Bim ha diffuso il trailer italiano del film, che vede nel cast la premio Oscar Emma Thompson e il candidato all'Oscar Stanley Tucci.Mentre il suo matrimonio con Jack (Stanley Tucci) vacilla, l eminente giudice dell Alta Corte britannica Fiona Maye (Emma Thompson) è chiamata a prendere una decisione cruciale nell esercizio del suo ruolo: deve obbligare Adam (Fionn Whitehead), un giovane adolescente, a sottoporsi a una trasfusione di sangue che potrebbe salvargli la vita."Mi sono imbattuto nella storia di un adolescente testimone di Geova che rifiutava una trasfusione di sangue necessaria per salvargli la vita. L ho vista come una sfida, uno squarcio fra lo spirito secolare laico della legge e una fede religiosa sincera", ha detto Ian McEwan al Guardian.Il romanzo "The children act" è uscito in Italia con il titolo "La ballata di Adam Henry" edito da Einaudi.