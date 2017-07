Trono di spade 7, le anticipazioni dalla prima a Los Angeles

Los Angeles (askanews) - L'attesa è finita. La settima stagione del Trono di spade sta per arrivare. In Italia verrà trasmessa nella notte tra 16 e il 17 luglio, in contemporanea con gli Stati Uniti, ma a Los Angeles è già andata in onda la premiere. Un'occasione per il cast di dare qualche anticipazione."Ci sono meno persone, tutti cominciano a fare delle alleanze, dei legami - dice Sophie Turner, Samsa Stark nella serie - È molto interessante vedere tutti questi personaggi convergere in un'unica regione".Questa stagione ha solo 7 episodi a differenza dei 10 delle precedenti. Ma non è un limite secondo Isaac Hempstead Wrigth, alias Bran Stark. "Ci sono compresse così tante cose in 7 episodi che è difficile da credere. Non c'è un episodio debole. Di solito l'episodio più spettacolare è il 9. E invece ogni puntata della nuova stagione è una numero 9".Le donne sranno sempre più protagoniste, assicura Nathaniel Emmanuel, che interpreta. Missandei. "È emozionante vedere tutte queste donne prendere il potere e mi piace. Le abbiamo viste molto spesso oppresse e schiacciate, ma ora basta".