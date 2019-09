"Tua per sempre" il nuovo singolo di Elisa, online il video

Roma, 24 set. (askanews) - Un gioco di ombre e bianchi e neri per raccontare una storia speciale e commovente. Esce sul canale Vevo ufficiale di Elisa, il video del nuovo singolo "Tua per sempre", estratto dal suo ultimo album "Diari Aperti" (Disco di Platino con Island Records).Il video è diretto da Attilio Cusani, con la produzione di Antonio Giampaolo per Maestro Production. "Tua per sempre" vive della contrapposizione tra un inciso potente e falsetti eterei che fanno da tappeto sonoro ad un testo, firmato da Davide Petrella, ispirato ad una storia vera: una lettera di una moglie indirizzata al marito soldato, scritta in tempo di guerra negli anni quaranta.La produzione del pezzo è firmata dalla stessa Elisa insieme ad Andrea Rigonat, Francesco "Katoo" Catitti e Taketo Gohara.In autunno Elisa è attesa sui palchi dei palasport di tutta Italia con la sua nuova tournée.