Tutti gli uomini e le donne di Cannes - da BB a Tarantino

Milano (askanews) - In 70 anni di Festival, la storia del cinema mondiale ha sfilato sul tappeto rosso di Cannes. A partire dagli anni Cinquanta con la folla di fotografi per Zsa Zsa Gabor, Brigitte Bardot, il principe Ranieri e Grace di Monaco; poi gli anni Sessanta con una straripante Sophia Loren, l'eleganza di Marcello Mastroianni, Monica Vitti e Federico Fellini; I primi anni Settanta con Gene Kelly e Fred Astaire, fino agli anni Novanta con Van Damme, Gerard Depardieu, e l'invasione pop di Madonna e Michael Jackson; i primi anni Duemila con un roccioso Clint Eastwood, Richard Gere e Quentin Tarantino fino ai red carpet più recenti ricchi di star come Leonardo Di Caprio, Johnny Depp, Brad Pitt e Angelina Jolie e Penelope Cruz.