Tutti pazzi per Elvis Presley, in Australia il Parkes Festival

Roma, (askanews) - Il mito di Elvis Presley rivive in una location davvero originale, ovvero la Stazione centrale di Sydney, in Australia, dove fan e sosia della leggenda del rock 'n roll si sono incontrati su un palco allestito vicino ai binari ferroviari, in occasione di un Festival a lui dedicato.Tutti pronti per salire sull'"Elvis Express", il treno con partenza alle 9.20 per Parkes, dove si svolge l'annuale Festival dedicato al King e a cui partecipano oltre 200mila persone. Cinque giorni di concerti, esibizioni, tributi e competizioni."E' davvero speciale perchè ricorre il 25esimo anniversario del Parkes Festival - dice Johnny Angel, uno dei tanti imitatori di Elvis - è un evento unico, specialmente se sei un fan di Elvis e ami Elvis, devi partecipare almeno una volta nella vita"."Balleremo, faremo festa, ogni concerto, ogni spettacolo, ogni canzone", dice questa fan."Lo amiamo, è un gentleman, una voce fantastica, è stato assolutamente meraviglioso".Il Festival dedicato a Elvis si svolge dall'11 al 15 gennaio.