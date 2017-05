"Tutti uguali, tutti speciali": è il rap dei ragazzi Down

Roma, (askanews) - "Tutti uguali, tutti speciali" è il titolo del brano rap realizzato dall'Associazione Italiana Persone Down di Reggio Calabria con la collaborazione dei rapper Kento e Mad Simon.I proventi della canzone - il cui videoclip è stato presentato in anteprima lo scorso 21 marzo in occasione della Giornata Mondiale della Sindrome di Down - saranno distribuiti interamente all'Associazione."Questo progetto, realizzato grazie allo straordinario lavoro di Kento e Mad Simon, nasce dal percorso che abbiamo intrapreso per sostenere la valorizzazione e l'empowerment delle persone con sindrome di Down - ha dichiarato la coordinatrice di AIPD Sezione di Reggio Calabria Maria Giuffrida - Attraverso la musica, abbiamo voluto lanciare un messaggio molto importante: questi ragazzi possono e devono essere protagonisti delle loro vite"."Ci auguriamo che questo sia solo il primo passo di una lunga collaborazione - aggiungono Kento e Mad Simon - Il lavoro di AIPD RC è una continua fonte di ispirazione e stiamo già ragionando su nuovi progetti e iniziative".AIPD Sezione di Reggio Calabria è stata costituita nel 2001 da un piccolo gruppo di genitori per tutelare e garantire i diritti dei propri figli. Oggi è una delle 52 Sezioni AIPD presenti sul territorio nazionale ed è diventata un punto di riferimento per le famiglie delle persone con sindrome di Down nell'area della Città Metropolitana.