Ultime rifiniture per "Men In Italy", il primo musical sulla moda

Milano (askanews) - Ormai manca poco al debutto e il cast lavora per mettere a punto gli ultimi dettagli di uno spettacolo che si annuncia divertente e innovativo. È "Men In Italy" l'ultima produzione firmata WIZARD PRODUCTIONS che debutterà al Teatro Ciak di Milano proprio in occasione del Capodanno, con repliche fino al 20 gennaio 2019.Una novità assoluta nel panorama teatrale, un titolo originale, totalmente inedito, scritto e diretto da Alfonso Lambo. L'idea è nata dalla volontà di voler raccontare la "bellezza italiana" e lo scintillante mondo della moda. "Men in Italy" è una storia romantica e divertente fatta di intrecci amorosi e situazioni esilaranti.Per dar vita ai personaggi della storia sono stati riuniti nel cast diversi nomi noti dello spettacolo: l'amatissima Iva Zanicchi, l'affascinante Alex Belli, la talentuosa Bianca Atzei e il brillante Jonathan Kashanian, affiancati da esperti performer di musical come Beatrice Baldaccini e Daniele Balconi.I Modelli/ballerini scalderanno il palco grazie anche alla colonna sonora composta dalle più belle canzoni dagli anni '80 ad oggi cantate rigorosamente dal vivo.