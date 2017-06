Ultimi ritocchi a Milano per il casting di Flashdance il musical

Milano (askanews) - Musiche travolgenti e amatissime per la romantica storia di una moderna Cenerentola, tutto partendo dal film icona degli anni '80. A Milano si sta mettendo a punto il cast della nuovissima produzione firmata Stage Entertainment: FLASHDANCE il musical per la regista Chiara Noschese.Lo spettacolo aprirà la stagione del Teatro Nazionale CheBanca! di Milano giovedì 5 ottobre e le repliche proseguiranno fino al 31 dicembre. I ragazzi sono già al lavoro come spiega il coreografo Marco Bebbu."Siamo in questa fase iniziale, di questo bellissimo progetto, FLASHDANCE il musical. Le musiche sono molto belle particolari e diverse e ogni coreografia sarà un nuovo linguaggio. I ragazzi devono saper ballare e avere una tecnica molto forte ma anche essere molto personali e anche street, urban, con elementi di acrobatica. Il difficile sarà separare le situazioni e incastrare i personaggi, che sanno cantare e recitare"In scena si rivivrà la favola di Alex, che lavora come operaia saldatrice di giorno e come ballerina in un locale notturno la sera, ma che vuole entrare nella prestigiosa accademia di ballo di Pittsburgh, riscattandosi così da un passato difficile.Flashdance è entrato nella memoria collettiva mondiale grazie a indimenticabili scene di ballo e alla sua straordinaria colonna sonora. Anche sul palco verranno riproste le hit internazionali come Maniac, What a Feeling, I Love Rock and Roll, e Gloria che nel musical, saranno in lingua originale inglese.I biglietti dello spettacolo sono già disponibili in prevendita.