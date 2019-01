"Un'avventura" di Lucio Battisti diventa il film di San Valentino

Roma (askanews) - Lucio Battisti scrisse il brano "Un'avventura" esattamente 50 anni fa e partecipò con questa canzone a Sanremo per la prima e ultima volta. Il 14 febbraio, giorno di San Valentino, dopo la chiusura del festival di quest'anno, al cinema arriverà il film omonimo, con la benedizione di Mogol. "Un'avventura", di cui vediamo le prime immagini, è un musical diretto da Marco Danieli e interpretato da Michele Riondino e Laura Chiatti.Sulle note delle intramontabili canzoni di Mogol-Battisti i protagonisti Matteo e Francesca scoprono l'amore, si perdono, si ritrovano, si rincorrono, mentre ognuno insegue il proprio sogno. Lei vuole essere una donna libera, lui vuole diventare un musicista. Francesca gira il mondo per cinque anni, mentre Matteo rimane a scrivere canzoni d'amore. Quando lei ritorna porta con sé il vento di cambiamento degli anni '70. I due si ritrovano e l'amore rinasce più forte di prima, ma la loro storia seguirà sentieri inaspettati.Laura Chiatti e Michele Riondino si cimentano per la prima volta con un musical, cantano e ballano sulle coreografie di Luca Tommasini.