"Un passo dal cielo 4", tra i monti col nuovo capo Daniele Liotti

Roma, (askanews) - Dopo Terence Hill, partito nell'ultima serie per una missione umanitaria in Nepal, a San Candido, nelle Dolomiti, arriva il nuovo capo della forestale Francesco Neri, interpretato da Daniele Liotti. Dal 17 gennaio in prima serata su Rai1 andrà in onda "Un passo dal cielo 4": venti episodi, per dieci serate, con la regia di Jan Maria Michelini per una nuova stagione della serie di successo ambientata tra le montagne, tra indagini e casi da risolvere, con molte novità.La prima è il nuovo protagonista, Daniele Liotti, orgoglioso di subentrare a Terence Hill."So che è una grande responsabilità, però Terence Hill è intoccabile per la sua carriera, l'esperienza, per l'età, quindi intorno a me è stato costruito un personaggio totalmente diverso con un passato diverso; so che faranno inevitabilmente dei paragoni, ma io ho provato a metterci tutta la passione, l'anima, la disciplina e l'umiltà per interpretarlo al meglio".Accanto al nuovo arrivato, tornano, tra gli altri, il vice questore aggiunto Vincenzo Nappi (Enrico Ianniello) , il sovrintendente capo forestale detto "Roccia", ovvero Francesco Salvi, la bella modella Eva, interpretata da Rocio Munoz Morales e Gianmarco Pozzoli nei panni dell'assistente di polizia di Nappi.Protagoniste anche le montagne e gli splendidi paesaggi intorno al lago di Braies."Sono una fonte inesauribile d'ispirazione anche per noi attori, la perfezione e la magnificenza di quei paesaggi ti mettono a stretto contatto con il tuo io più profondo, per un attore è una condizione ideale per interpretare un personaggio"Tra le new entry, la giovane etologa, Emma, Pilar Fogliati, arrivata in Alto Adige per studiare i lupi e ci sarà anche Fedez, nei panni di stesso, che metterà a dura prova la storia d'amore di Rocio. E' proprio lei a parlare del rapper. "Devo dire che Fedez si è messo in gioco, a volte non è facile fare se stessi, invece lui si è divertito ed è stato un ottimo collega, io sono rimasta sorpresa e credo che sorprenderà anche il pubblico".