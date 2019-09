"Un Passo dal Cielo 5", dal 12 settembre su Rai1 per 10 serate

Roma, 9 set. (askanews) - A distanza di due anni dalla messa in onda della quarta stagione, torna giovedì 12 settembre e - a seguire tutti i giovedì - in prima serata su Rai1, "Un Passo dal Cielo 5", la serie tv campione di ascolti, prodotta da Matilde e Luca Bernabei per Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction.Dolomiti, acque cristalline e paesaggi meravigliosi fanno da cornice a una nuova stagione che si caratterizza per gradite conferme e tante novità. Prima fra tutte, una trama orizzontale che si sviluppa nel corso delle dieci serate. Daniele Liotti torna a guidare il cast nei panni del comandante della Guardia Forestale Francesco Neri. Accanto a lui, Enrico Ianniello torna a interpretare il commissario Vincenzo Nappi.Anche in questa stagione Francesco e Vincenzo dovranno fare i conti con indagini, imprevisti, ma anche con i sentimenti: Neri per Emma Giorgi, la giovane e talentuosa Pilar Fogliati, e Nappi per Eva Fernandez, l'incantevole Rocio Munoz Morales. Confermato nel ruolo di nemico numero uno di Francesco Neri, il Maestro Albert Kroess, interpretato da Matteo Martari.A scombussolare la quiete apparente di San Candido, sette new entry: Beatrice Arnera (Valeria Ferrante), Giulia Fiume (Adriana Ferrante), Serena Autieri (Ingrid Moser), Jenny De Nucci (Isabella), Matteo Oscar Giuggioli (Klaus Moser), Stefano Cassetti (Bruno Moser) e Elena Salvi (Sinja Dieks).