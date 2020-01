Un video in verticale per "Mal di testa" di Elodie

Milano, 24 gen. (askanews) - Un video in verticale come piace ai giovani, una chat tra amici che commentano le pazzie della notte precedente. E' uscito il video del nuovo singolo di Elodie "Mal di testa" feat. Fabri Fibra e prodotto da Neffa.Tanti gli amici che hanno partecipato all'ironico video come Mahmood, Marracash, Lazza, Myss Keta, Margherita Vicario, Beba, Belen Rodriguez, Stefano De Martino, Diletta Leotta, Marta Losito.Il brano è la seconda anticipazione di "This is Elodie", il nuovo progetto discografico della cantante che, tra qualche giorno, calcherà il palcoscenico del Teatro Ariston, per partecipare alla 70esima edizione del Festival di Sanremo, con il brano "Andromeda".