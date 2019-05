Una stella a Hollywood per regista "Men in Black: International"

Los Angeles, 29 mag. (askanews) - Il regista Gary Gray festeggia l'uscita del suo nuovo film "Men in Black: International", ricevendo una stella a suo nome sulla Walk of Fame a Hollywood Boulevard.Visibilmente emozionato, Gray, uno dei registi afroamericani più in voga a Hollywood, già autore di "The italian job" (2003) e "Fast&Furios 8" (2017), ha commentato:"Ci sono molte persone speciali che hanno delle stelle ed essere associato anche lontanamente a queste persone è un onore immenso. Sono persone che ho studiato, che ammiro, che mi hanno ispirato a fare quello che faccio e sono qui grazie a tutte queste persone. E ora ho una stella sulla Walk of Fame, è incredibile, sono davvero onorato".