Una stella sulla Walk of fame di Hollywood per Keri Russell

Los Angeles (askanews) - La bellissima attrice Keri Russell, resa famosa soprattutto dal ruolo della spia russa Elizabeth Jennings, nella serie tv "The Americans", ha ricevuto una stella sulla Walk of fame di Hollywood.Keri, 41 anni, ha esordito nel mondo della tv da giovanissima, nel programma Disney "Il club di Topolino", insieme a Christina Aguilera, Justin Timberlake e Britney Spears e, tra il 1998 e il 2002, è stata la protagonista della serie tv di successo "Felicity", per la quale ha vinto il Golden Globe.