Una stella sulla Walk of Fame per l'attrice Amy Adams

Roma, (askanews) - L'attrice americana Amy Adams, in corsa per la nomination agli Oscar 2017 come migliore attrice nel film "Arrival", ha la sua stella sulla Walk of Fame di Hollywood.Presenti alla cerimonia anche il collega Jeremy Renner ma soprattutto la figlia Aviana Olea.Ups2.25"Sono incredibilmente onorata - ha detto - prima di tutto perché credo di essere vicina alla stella di Mary Pickford, che è assolutamente geniale. Essere scelta per ricevere una stella, è una cosa a cui non avevo mai pensato. È un grande onore".E a proposito degli Oscar, ha detto:Ups2.38"Non sono stressata, non penso troppo alle aspettative, non si può mai sapere come andrà. L'esperienza di "Arrival" è stata così speciale e questo non cambierà affatto con una eventuale nomination. Certo, sarebbe bello averla, ma vedremo".