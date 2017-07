Una stella sulla Walk of fame per Bateman, con lui c'è Aniston

Roma, (askanews) - L'attore americano Jason Bateman, protagonista della nuovissima serie su Netflix "Ozark", ha ora una sua stella sulla Hollywood Walk of Fame, svelata nel corso di un cerimonia a Los Angeles.Bateman, attore bambino nelle serie tv "La casa nella prateria" (prestava il volto a James Cooper Ingalls, ndr) e premiato con un Golden Globe per il ruolo del manager Micheal Bluth nella serie tv "Arrested Development - Ti presento i miei", ha commentato:"Eccomi qui, è assolutamente bizzarro. Dico... Penso di dover ammettere alla fine che faccio parte di questo business, è chiaramente un onore".E alla cerimonia non poteva mancare la sua carissima amica Jennifer Aniston:"Sono davvero felice di essere circondato dalle persone a me più vicine oggi, che mi aiutano a capire, a vivere e a non distrarmi... ad apprezzare tutto questo".