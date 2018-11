Una stella sulla Walk of Fame per il rapper Snoop Dogg

Roma, 20 nov. (askanews) - Snoop dogg, celebre rapper, attore e produttore discografico americano, ha ricevuto la sua stella sulla Hollywood Walk of Fame.Una cerimonia che ha visto l'artista nato in California circondato dall'affetto di star internazionali, tra cui Quincy Jones e il collega Dr Dre, familiari, amici e tanti fan: "Non l'ho mai voluta, non l'ho mai chiesta, ma riceverla, è una bella sensazione, perché è come se non ti aspettassi o sottostimassi cosa uno prova quando sei qui e la vedi. E vedi tutta la tua famiglia e gli amici e i fan... È una bellissima sensazione, inspiegabile".Sono passati 25 anni dal suo primo lavoro "Doggystyle" (1993): 25 anni di carriera per Snoop Dogg, 47 anni, celebrati con questo riconoscimento sulla passeggiata della star di Los Angeles. Sui Grammy, di cui detiene il record di nomination (senza averne mai vinto uno), commenta ironico: "Beh, 20 nomination ai Grammy e neanche una vittoria, devono recuperare".