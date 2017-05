Ute Lemper canta a Roma ricordando la Shoah e le camere a gas

Roma, (askanews) - Ute Lemper, la cantante e artista tedesca applaudita universalmente per le sue intense interpretazioni delle canzoni del cabaret di Berlino, porta per la prima volta a Roma "Songs for Eternity", un progetto che prevede un repertorio di canzoni scritte nei campi di concentramento da musicisti ebrei deportati, molti dei quali morirono nelle camere a gas. Sono canzoni di grande bellezza, con parole struggenti, spesso scritte da poeti. Lo spettacolo va in scena sabato 27 maggio, alle ore 21, al Teatro Brancaccio.