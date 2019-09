Venezia, applausi e selfie: Roberto Saviano star sul red carpet

Roma, 6 set. (askanews) - Roberto Saviano accolto come un divo hollywoodiano sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia per "ZeroZeroZero", la serie di Stefano Sollima tratta dal suo romanzo, presentata Fuori Concorso, che racconta un viaggio nel narcotraffico tra il Messico e la Calabria.Flash, applausi dei fan, autografi e selfie per lui che ha sfilato in passerella con il regista e il cast sbarcato al Lido: da Andrea Riseborough a Dane DeHaan, da Harold Torres ad Adriano Chiaramida agli sceneggiatori Leonardo Fasoli e Maurizio Katz.