Verdone: oggi più difficile far ridere. Nuovo film sull'amicizia

Monte-Carlo, 11 mar. (askanews) - Al Monte-Carlo Film Festival Carlo Verdone è stato appena incoronato "King of Comedy", un premio per una carriera iniziata 40 anni fa con la tv, proseguita con l'esordio alla regia con "Un sacco bello" fino all'ultimo film, "Benedetta follia". Secondo lui, però, oggi è molto più difficile far ridere. "Per tanti motivi, il principale è anche una realtà che non aiuta oggi. Oggi è una realtà strana, pensa si rideva di più nel dopoguerra, che piano piano uno riprovava a mettere a posto le cose, però c'era più uno sprint, più ottimismo. Oggi c'è il pessimismo, che non può aiutare, però l'autore deve essere bravo nel cercare sempre quel dettaglio, quel tic, quel difetto, quella fragilità, che poi lui saprà come metterla per imbastirla, per raccontare in modo divertente, ecco".L'attore romano sta scrivendo il suo nuovo film, entro maggio dovrebbe iniziare a girare. "Sarà un film corale, avrà come tema di fondo l'amicizia, una forte amicizia. Sono contento di tornare a fare un film con altri attori, insieme allora cerchiamo di fare una bella cosa". In programma c'è anche la sua prima serie, "Vita di Carlo", in cui racconterà la sua vita in maniera un po' romanzata e che riprenderà a scrivere quando avrà finito il film. Intanto, a proposito dei giovani registi italiani, dice: "Ci sono bravi registi nuovi che stanno promettendo molto bene. Dobbiamo dare più fiducia a questi ragazzi, e bisogna spingere queste pellicole che meritano in qualche modo. Io ho l'opportunità di aver fondato il premio Mario Verdone, e noi premiamo proprio tre esordienti, o all'opera prima o all'opera seconda, quindi per noi fratelli Verdone che siamo i giudici è molto intrigante vedere le nuove produzioni dei giovani e segnalare una terna finale e poi scegliere quello che sarà il vincitore. Però vediamo delle cose spesso interessanti, si sta smuovendo qualcosa, assolutamente sì".