Vincenzo Mollica ospite speciale del Riff di Marco Mengoni

Milano, 27 gen. (askanews) - Esce oggi, lunedì 27 gennaio, la sesta puntata del podcast Il Riff di Marco Mengoni. L'ospite della puntata è Vincenzo Mollica. Da sempre piuttosto riservato, Vincenzo Mollica decano dei giornalisti di spattacoli non è solito rilasciare interviste. La vita però insegna che c'è sempre una prima volta, e questa è la prima volta in cui l'intervistatore per eccellenza ha deciso di farsi intervistare da un artista."Ho conosciuto Vincenzo Mollica dieci anni fa, quando ero all'inizio della mia carriera - racconta Marco - in questi anni, di domande me ne ha fatte tante. Per questo Riff si sono invertiti i ruoli perché sono stato io ad intervistare Vincenzo".Il podcast esce nel giorno del compleanno di Vincenzo Mollica, a pochi giorni dal 70°esimo Festival di Sanremo e dal suo 40°esimo anno di lavoro al TG1. Nulla di preparato, nulla di scritto, una chiacchierata a ruota libera nella quale Vincenzo Mollica ha deciso di raccontare alcune delle storie meravigliose che compongono la sua vita e la sua carriera. L'empatia presente tra i due ha permesso a questa chiacchierata di trasformarsi in una mezz'ora ricca di emozioni.