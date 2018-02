Violenza, Vanoni: di star non importa, penso a donne comuni

Sanremo, (askanews) - Ornella Vanoni prende posizione sulla lotta alla violenza sulle donne, protagonista della campagna social #iosonoqui al Festival di Sanremo, a cui gli artisti aderiscono con una spilla con un fiore. "Delle star non mi importa niente io penso alle donne che fanno mestieri più umili e difficili che hanno gli stessi attacchi negli uffici e nei supermercati, quelle non posso dire di no perché perdono il posto, noi possono più mangiare e lavorare, quelle mi preoccupano che la diano o no sono problemi loro" ha detto alla conferenza stampa di presentazione del suo brano in gara.