Virginia Raffaele a Ornella Vanoni: da Fazio non sei gratis vero?

Roma, 18 mar. (askanews) - Il divertente videomessaggio di Virginia Raffaele a Ornella Vanoni e Patty Pravo, ospiti di "Che Tempo che fa" di Fabio Fazio su Rai1. A un mese di distanza dal Festival di Sanremo che le ha viste tutte e tre scherzare insieme sul palco dell Ariston, Raffaele ha voluto salutare con ironia le due icone della musica italiana."Due donne che amo particolarmente - ha detto - è passato un mese dal nostro incontro e già mi mancano". E ancora: "Patty ti sei scordata Briga in camerino all'Ariston, sbrigati vallo a riprendere". E alla Vanoni: "Ornella da Fazio non sei andata gratis vero? Mi raccomando, avevamo detto che non doveva diventare un'abitudine"...(Il video sul sito raiplay.it)