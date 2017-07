Vitalizi, la pornostar Malena canta "Occhi di gatto": sì ai tagli

Roma, (askanews) - L'affaire vitalizi è in cima all'agenda parlamentare degli ultimi mesi. Dopo aver intrattenuto alla Karaoke Rock Bike Matteo Richetti ed Emanuele Fiano, l'inviato Dejan di Radio Rock 106.6 ha coinvolto sul tema "Malena La Pugliese", all'anagrafe Filomena Mastromarino, nuova musa di Rocco Siffredi ed ex delegata del Pd, che ha deciso di intonare la sigla di un celebre cartone animato anni 80: "Occhi di gatto".Impossibile non accennare poi ad un avvenimento - assurto agli onori delle cronache nelle scorse settimane - che ha legato proprio il mondo della politica e quello della pornografia: lo scontro a distanza tra Luigi Di Maio del M5S e Ilona Staller - in arte "Cicciolina" - sul discusso ddl Richetti."Mi dispiace per lei se perde il vitalizio - ha esordito Malena -, ma sono a favore del taglio: se si può risparmiare da qualche parte, meglio così".