X Factor 11: in giuria Fedez, Agnelli, Maionchi e arriva Levante

Roma, (askanews) - Torna "X Factor" con una giuria rinnovata al 50%: l'edizione 2017 del talent show di Sky, l'undicesima, vede confermati Fedez e Manuel Agnelli accanto a Levante e Mara Maionchi.Levante, nome d'arte della cantautrice siciliana Claudia Lagona, è un fenomeno social: appena trentenne, sta tracciando la nuova strada del pop, con migliaia di dischi venduti e concerti sold out. L'ironica produttrice discografica Mara Maionchi, invece, che ha scoperto talenti come Tiziano Ferro e Gianna Nannini, torna nella giuria dopo aver inaugurato l'edizione italiana del talent, aver partecipato alle prime quattro edizioni, ed essere stata protagonista negli ultimi tre anni all'interno degli spazi post gara, l XTra Factor e lo Strafactor.Per Fedez, invece, è il quarto anno consecutivo, e per Manuel Agnelli, leader degli Afterhours, il secondo. Confermatissimo a condurre la nuova edizione Alessandro Cattelan.