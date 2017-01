Zhang Yimou presenta "The Great Wall": il mio omaggio alla Cina

Roma, (askanews) - Arriverà in Italia il 23 febbraio "The Great Wall", il nuovo film del regista di "Lanterne Rosse" Zhang Yimou, con protagonista Matt Damon, ispirato alla costruzione della Grande muraglia cinese. Si tratta della più grande produzione mai realizzata in Cina dalla Legendary e Universal Pictures e racconta tradizioni, leggende e cultura della Dinastia Song. L'acclamato regista cinese voleva mostrare al resto del mondo uno dei più momenti più interessanti della storia del suo Paese e le sue bellezze, in particolare quelle di Pechino."Con questo genere di film e questo approccio che attira i giovani - ha detto Zhang Yimou - possiamo parlare di alcuni aspetti poco conosciuti della cultura cinese, come l'invenzione della polvere da sparo, la scienza e la tecnologia dell'antica Cina ed è un invito al popolo cinese a difendere il proprio Paese".Per il regista, "The Great Wall" può rappresentare un ponte tra le culture e tra le industrie cinematografiche, è il suo primo film in lingua inglese. E Pechino ha un posto particolare nel suo cuore, qui dal '78 studiò nella Beijing Film Academy:"Pechino per me è un hub culturale, una città antica ed emblematica che possiede anche molti elementi moderni accanto al suo patrimonio culturale. Il suo rapido sviluppo è visibile ovunque, accanto alle sue tradizioni così ben conservate. E questo la rende una città unica".La superstar del film è Matt Damon: "Per me è un amico - spiega il regista - ho davvero ammirato il suo interesse verso la cultura cinese".Ma tradizioni e bellezze naturali a parte, lo stesso Zhang Yimou è sicuro che il pubblico apprezzerà soprattutto l'azione. "Le scene di battaglia - dice - saranno quelle che resteranno più impresse allo spettatore".