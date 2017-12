A soli 27 anni Scott Sears conquista il Polo Sud in solitaria

Londra (askanews) - A soli 27 anni Scott Sears, tenente del primo battaglione Royal Gurkha Rifles, reggimento di fanteria dell'esercito britannico, è la persona più giovane ad aver mai raggiunto in solitaria il Polo Sud, dopo un viaggio di 5 settimane.Il giovane ufficiale britannico, cognato del tennista Andy Murray, primo britannico ad aver vinto un torneo del grande slam, marito di sua sorella Kim, per riuscire nella sua impresa ha affrontato venti gelidi fino a oltre 200 km orari e temperature fino a -50 gradi, trasportando 90 kg di rifornimenti sulla sua slitta, soprannominata "Bessie".Sears ha camminato per 1.100 km per 38 giorni ed è riuscito a raggiungere il polo Sud il 25 dicembre 2017, proprio nel giorno di Natale.