A Viareggio nasce l'Accademia per Yacht Personal Trainer

Roma, (askanews) - Presentata presso il Club Nautico di Viareggio la Yacht Personal Trainer Academy, prima scuola di eccellenza per personal trainer di bordo concepita ed istituita da Massimo Alparone, World Wellness Ambassador e Mister Universo Fitness. Da oggi è infatti possibile diventare personal trainer qualificati per salire a bordo di yacht e imbarcazioni di lusso attraverso una specializzazione di altissimo livello presso la prima accademia al mondo per Yacht Personal Trainer, nuova figura professionale del settore nautico.Grazie ad un corpo docenti di eccellenza, tra i quali spicca anche il nome del campione olimpico Jury Chechi, il percorso didattico della YPT Academy si articolerà in 60 ore di lezioni teoriche e pratiche su attività specifiche di fitness e wellness, programmi alimentari, conoscenza delle grandi imbarcazioni e delle varie aree e ponti, nozioni su sicurezza, bon ton e privacy. Al termine della formazione, i corsisti conseguiranno un diploma capace di proiettarli in un nuovo business lavorativo del settore marino e nautico, un comparto che non conosce crisi e sempre più alla ricerca di professionisti specializzati.L'ideatore Massimo Alparone: "L'idea nasce da un'esigenza che il mondo della nautica aveva. E quella di portare l'eccellenza del wellness nel mondo della nautica, ovvero curare il corpo che le persone ci affidano".