Arriva a Roccaraso il campionato europeo di Snow Volley

Roccaraso (askanews) - Uno sport da brividi, nel senso che chi gioca un po' di freddo lo sente, ma la passione scalda il cuore degli sportivi e degli appassionati. Per la prima volta i grandi dello snow volley europeo arrivano in centro Italia a Roccaraso, in provincia dell'Aquila, per il Cev Snow Volleyball Tour dal 16 al 18 febbraio.Anche grazie al successo del beach volley, la pallavolo sulle spiagge, ora si sta imponendo lo snow volley. La nuova frontiera del divertimento sotto rete è infatti la neve, questa originale disciplina conta già centinaia di iscritti.Il torneo internazionale è organizzato da Acqua San Bernardo Snow Volley Tour, che dopo il successo della tappa a Sestriere arriva sull'appennino abruzzese. Un'occasione unica per vedere giocare dal vivo i migliori rappresentati europei di questa disciplina e scoprire che c'è sempre una buona occasione per giocare a pallavolo.