Auckland festeggia il ritorno della Coppa America di vela

Auckland (askanews) - Grande festa a Auckland, in Nuova Zelanda per la riconquista della coppa America di vela. La città è impazzita di gioia per l'arrivo del trofeo conquistato da Team New Zealand nella finale delle Bermuda contro Oracle. In migliaia hanno atteso l'America's cup portata in trionfo dai velisti che hanno inflitto un sonoro 7 a 1 agli americani.L'aereo con la squadra ed il trofeo, accomodato in prima classe, è stato accolto da un benvenuto ufficiale della tribù Maori Ngati Whatua. Intanto già si pensa alla difesa. Il governo kiwi ha promesso lo stanziamento di 5 milioni di dollari neozelandesi (circa 3.205.000 euro) per sostenere la squadra nella difesa del titolo che, probabilmente si terrà nel 2021 con Luna rossa nel ruolo di Challenge of Record.Ora però è il momento dei festeggiamenti con la parata nel centro di Auckland dove, nel 1995, per la prima delle tre vittorie neozelandesi, si radunarono circa 350mila persone.