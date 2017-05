Berlusconi: spero Milan cambi formazione, non uomini ma tattica

Rho-Pero (askanews) - "Sono sempre più un tifoso milanista e speriamo che cambino la formazione in campo non negli uomini, ma nella tattica". Lo ha detto l'ex presidente del Milan,Silvio Berlusconi, a margine di una visita alla fiera Tuttofood."Non voglio esprimermi in nessun modo. Sapete che da quando sono entrati i soldi del petrolio il calcio per una squadra che deve essere ai livelli del Milan chiede risorse che non possono essere spese da una singola famiglia e infatti sono stato dolorosamente costretto a questo" ha aggiunto rispondendo a chi gli ha chiesto se la squadra senta o meno la sua mancanza.