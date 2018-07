Bleus campioni del mondo, scontri nella notte sugli Champs Elysée

Parigi, (askanews) - La Francia ha battuto la Croazia 4 a 2 diventando Campione del mondo per la seconda volta. Sugli Champs Elysée centinaia di migliaia di tifosi hanno festeggiato tutta la notte, anche con gas lacrimogeni, petardi e qualche scontro tra manifestanti e polizia in assetto antisommossa.E' il secondo titolo mondiale, dopo quello in casa del 1998 per la Francia di Didier Deschamps, in campo contro il Brasile nel '98, in panchina contro la Croazia nella finale di Russia 2018.E' la Francia dei Griezmann, Pogba e Mbappé. La seconda coppa la portano loro, e potrebbe essere solo l inizio. Sull'Arco di Trionfo sono stati proiettati i volti dei giocatori.