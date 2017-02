Calcio, la Juve travolge il Palermo e ora pensa alla Champions

Torino (askanews) - La Juventus ha battuto il Palermo 4-1 nell'anticipo della venticinquesima giornata del campionato di serie A. Tutto facile per i bianconeri che passano grazie ai gol di Marchisio (13'), Dybala (40' e 89') e Higuain (63'). I rosanero a segno al 93' con Chochev. La Juve sale così a quota 63 punti, a +10 sulla Roma seconda in classifica."La squadra si è comportata bene - ha detto Allegri - con grande senso di responsabilità, dispiace per il goal che abbiamo preso alla fine, perché andavamo a 6 partite senza prendere goal che era un traguardo importante"."La Roma e il Napoli continuano a vincere quindi ci sono ddietro - ha aggiunto il tecnico bianconero - a noi mancano ancora tante vittorie per lo scudetto. Potenzialmente la Roma può arrivare a 95 punti quindi bisogna continuare di partita in partita: i ragazzi hanno battuto il Palermo, ora dovremo pensare al Porto e poi dopo abbiamo l'Empoli di sabato, dopo due giorni, e poi addirittura la Coppa Italia con il Napoli, quindi un passo alla volta va affrontata con tutta la serenità del caso".Nonostante la sconfita, tuttavia, per il Palerno il bilancio non è del tutto negativo , come ha sottolineato, dal canto suo, il tecnico rosanero Diego Lopez."Chi non ha visto la partita e guarda il risultato dice: non c'è stata partita. Ma non è stato così - ha sottolineato - noi dobbiamo prendere questa partita come esempio, sia dal punto di vista negativo che positivo perché per il positivo lo sanno anche i ragazzi che siamo stati in partita, soprattutto nel primo tempo. E i regali non vanno fatti a nessuno squadra, tanto meno alla Juventus in casa".