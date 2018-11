Calcio, Leo Messi premiato come capocannoniere della Lìga 2017

Barcellona (askanews) - Il campione argentino Leo Messi, capitano del Barcellona, ha ricevuto dal direttore del quotidiano sportivo spagnolo Marca, Juan Ignacio Gallardo, il premio "Pichichi" come capocannioniere della scorsa stagione nella Lìga (con 34 goal) e il premio "Alfredo Di Stéfano" come miglior giocatore del campionato spagnolo.Il numero 10 del Barça si è detto felice di poter giocare nel "campionato più competitivo di sempre". Per lui si tratta del quinto premio "Di Stefano" in carriera come miglior calciatore del campionato spagnolo.